تفاصيل 3 مناقصات حكومية في محافظة الإسكندرية.. إصلاح سيارات وتوريدات

أعلنت محافظة الإسكندرية طرح 3 مناقصات حكومية خلال الأيام المقبلة، أبرزها اصلاح السيارات وتوريد أحبار وألبان.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل المناقصات الحكومية في محافظة الإسكندرية ورسومها حسب الإعلان الرسمي.

جلسة يوم الخميس 2024/3/21

- مناقصة إصلاح السيارات والمعدات الخاصة بالديوان العام والإدارات التابعة له والأحياء والتي تحتاج إلى عمرات جسيمة – مناقصة عامة.

قيمة التأمين المؤقت على النحو التالي:

- مبلغ 54800 جنيه تأمين إصلاح عدد 41 سيارة.

- مبلغ 9000 جنيه تأمين لإصلاح عدد 6 معدات.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جلسة يوم الأحد 2024/3/24

عملية توريد الأحبار بأنواعها للديوان العام والجهات التابعة له والأحياء والمديريات – مناقصة عامة.

- قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جلسة يوم الأربعاء 2024/3/27

عملية توريد وجبة اللبن للعاملين بمشروع إدارة المخلفات الخطرة – مناقصة عامة.

- قيمة التأمين المؤقت 7500 جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

مكان ومواعيد الحصول على كراسة الشروط

يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.