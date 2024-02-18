أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الإسكندرية.. تخفيضات تصل لـ40%

تشهد أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الإسكندرية، إقبالاً كبيراً في الوقت الراهن قبيل حلول شهر رمضان، حيث تتضمن سلعا غذائية مختلفة بتخفيضات تصل إلى 40%، وتهدف إلى ضبط الأسواق ومواجهة كل صور احتكار السلع من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الإسكندرية، التي تستهدف تواجدها في كل مناطق المحافظة كي تكون قريبة على المواطنين بحسب الإعلان الرسمي من محافظة الإسكندرية.

سلع مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الإسكندرية

وتتوافر سلع غذائية استراتيجية داخل مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الإسكندرية، وهي السلع الأساسية والغذائية من لحوم وبقوليات ومنظفات ومطهرات وغيرها من السلع بالأسعار المناسبة للأهالي، والتي يحتاجونها خلال الأيام الحالية وبالأكثر في شهر رمضان.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الإسكندرية

وتتواجد أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الإسكندرية، في المناطق الحيوية للتسهيل على المواطنين وهم كالتالي:

- بجوار حي المنتزه أول

- بجوار محطة قطار أبو قير

- بجوار محطة قطار فيكتوريا

- بجوار محطة قطار باكوس

- بجوار محطة قطار غبريال

- بجوار مديرية الزراعة في محطة مصر

- بجوار حي العجمي

- مدخل قرى ابيس

- بجوار موقف الكيلو 21

- بجوار موقف الهانوفيل.