انتخابات نقابة المهندسين 2024 في محافظة الإسكندرية.. ضوابط المشاركة

انطلقت اليوم، انتخابات نقابة المهندسين 2024 في محافظة الإسكندرية، وذلك للتجديد النصفي على مستوى مجالس الشعب بالنقابتين العامة والفرعية، لاختيار 7 أعضاء لمجلس النقابة و5 للشعب الكبرى والصغرى تحت إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية مشددة لتأمين العملية الانتخابية.

انتخابات نقابة المهندسين 2024 في محافظة الإسكندرية

وبدأت عمليات التصويت من العاشرة صباحًا في انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة الإسكندرية، وذلك على مقاعد مجالس شعب الكهرباء، ومدني، وميكانيكا، وعمارة، والتعدين والبترول والفلزات، والكيمياء ونووي، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بالنقابة العامة، و7 أعضاء من الشعب الهندسية المختلفة لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية.

ضوابط التصويت في انتخابات نقابة المهندسين 2024

وقد حددت ضوابط للتصويت في انتخابات نقابة المهندسين 2024 في محافظة الإسكندرية، كالتالي:

- أنّ يكون آخر تجديد لكارنيه النقابة لعام 2022 على الأقل.

- أنّ يحمل المهندس بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

- يحق لمهندسي المعاش التصويت.

- وتجرى الانتخابات بشكل منظم مع توافد مهندسي الإسكندرية على التصويت لاختيار مجلس نقابتهم في التجديد النصفي، بواقع 7 أعضاء لمجلس النقابة و5 أعضاء للشعب.