السيسي يهنئ بوتين بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب الروسي، متمنياً له التوفيق، وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار.

أشاد الرئيس السيسي، في هذا الصدد بالعلاقات التاريخية بين مصر وروسيا ، وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين في التنمية والرخاء، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.