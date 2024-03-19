حزب «حماة الوطن» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

هنأ حزب «حماة الوطن» برئاسة الفريق جلال الهريدي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقال الحزب في بيان: «هذه المناسبة تعيد للأذهان أمجاد وبطولات رجال القوات المسلحة، في مواجهة العدوان على أرض الوطن، وتكشف حجم التضحيات من أجل استعادة سيادة مصر على كامل أراضيها».

وتابع: «نتقدم بخالص التحية لكل الشهداء الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن، وقدموا كل غال ونفيس لتنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار».

أضاف: «كان انتصار العاشر من رمضان بداية لتحرير الأراضي المصرية، لتستكمل الجمهورية الجديدة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعادة التنمية في سيناء من خلال مشروعات قومية عملاقة في جزء مهم من أرض مصر».

واختتم: «يجدد حماة الوطن، وقوفه إلى جانب القوات المسلحة ودعمها في اتخاذ كل ما يلزم من أجل الحفاظ على مصر وأمنها القومي، لتستكمل الدولة جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة».