وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وجاء في البرقية: «بكل معاني التقدير والتعتزاز يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بموفور الصحة والتوفيق والسداد بمناسبة الاحتفال بانتصارات العاشر من رمضان».

وتابع: «نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام ذكرى العاشر من رمضان المجيد لتتجدد في الأذهان أيام مجد خالدات جسدت فيها القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية وجموع الشعب المصري الفتية ملحمةً وطنية في العطاء والفداء دفاعا عن الوطن ورفعته».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي االقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء فيها: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بخالص التهاني وصادق الأمنيات».

وتابع: «تأتي ذكرى العاشر من رمضان في كل عام لتدلل على تقديرنا لعطاء قواتنا المسلحة الباسلة الذين جادوا ولا زالوا بأرواحهم فداءً لوطنهم وروت دمائهم الطاهرة عبر معارك التحرير كل حبة رمل في أرض مصر الكنانة، حفظ الله القوات المسلحة درعا وسيفا للوطن، ولتبقى مصر أبد الدهر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزة مستقرة، وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نُعرب والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام عن خالص الاعتزاز والتقدير وصادق الأمنيات».

وأضاف: «ما قامت به قواتنا المسلحة في ملحمة العاشر من رمضان الخالدة سيظل محفورا بحروف من نور في سجل الشرف والكرامة لتبقى قواتنا المسلحة رمز للعزة والفخر على مر العصور، وفي هذه المناسبة نتوجه للمولى جل في علاه أن يُعيد علينا هذه الأيام ومصرنا في عزة وكرامة وتلاحمنا جيشا وشرطةً وشعبا في نمو وريادة لتعلو رايتنا دائما خفاقة، وكل عام وسيادتكم بخير».