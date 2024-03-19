كاتب صحفي: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية «صمام أمان»

قال الكاتب الصحفي جمال رائف إنّ الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية هو صمام الأمان الذي حافظ عليها من التصفية، لافتا إلى أن ما قامت به مصر تاريخيا ومع افتعال الأزمة في وقتها الراهن، كان له أثر عظيم في بقاء القضية وإظهارها وتصدرهت المشهد الدولي.

مصر أصدرت تصريحات ترفض التصفية والتهجير القسري

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أنّ القيادة المصرية منذ اللحظة الأولى لاشتعال الحرب الإسرائيلية على غزة، أصدرت تصريحات ترفض التصفية والتهجير القسري بشكل قطعي، موضحا أن مصر حددت محددات مهمة تجاه القضية الفلسطينية مبكرا قبل أن ينتبه المجتمع لخطورة الحرب القائمة في القطاع.

مصر تعمل في كل المسارات لحل القضية

وأشار إلى أنّ مصر تعمل في كل المسارات بالتوازي، على الصعيد السياسي والدبلوماسي والإنساني، وهذا يؤكد أن الدولة تسخر كافة أداوتها وتدفع بكل قوتها لدعم القضية خاصة وأنها في منعطف تاريخي لم يحدث من قبل، مواصلا: «مصر تتحدث عن حل الدولتين كحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ودائما ما تطرح أنه يجب أن يكون هناك حلًا جذريا للقضية لتهدئة الصراع التي حذرت من اتساعه».