خبير سياسات دولية: زيارة بلينكن إلى مصر تهدف للتهدئة في غزة

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار «المتحدة»، إنّ حديث سامح شكري وزير الخارجية، مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، كان محطة مهمة للتركيز على وجهة نظر مصر وقرارها في دعم الفلسطينيين ودعم وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، أنّ إسرائيل حاولت تفنيد ادعاءات كاذبة بأنّ موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر ولكنها لم تستطع حتى الآن أن تأتي بأي دليل.

وتابع: «ما قاله الوزير سامح شكري يُعبر عن سياسة مصر التي وضحت في القمة الأوروبية وقمة القاهرة للسلام، حتى أنّ الأمر وصل إلى أنّ وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، أعلن قبل قليل أنّه سيزور مصر للوصول إلى هُدنة وإطلاق سراح المحتجزين».

وقف القتال في غزة

واستطرد: «الرئيس السيسي ينتظر بلينكن للمرة الثامنة للوصول إلى حل لهذا العدوان القائم على قطاع غزة»، مؤكدا ضرورة وقف القتال من خلال ضغط الأمريكيين على الخلل الموجود في إدارة وصنع السياسة في حكومة الحرب الموجودة في تل أبيب.