برلماني يحذر المجتمع الدولي من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

حذر المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، عضو لجنة القيم بالبرلمان، العالم بجميع دوله ومنظماته من خطورة استمرار صمته تجاه الاعتداءات الوحشية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أن الصور والمشاهد والمعاناة الإنسانية لدى الأشقاء الفلسطينيين داخل القطاع، أصبحت واضحة أمام العالم كله.

مصر تبذل جهودا جبارة لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين

وأكد «المير» في بيان له، أصدره اليوم، أن مصر تبذل جهودا جبارة وكبيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة، ممارسة الضغوط الحقيقية على جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالوقف الفوري لحرب الإبادة التي تنفذها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين، وإزالة جميع العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام إدخال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني.

وتساءل عضو مجلس النواب: أين المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وشرفاء العالم من العربدة والبلطجة الإسرائيلية، بحق الفلسطينيين من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال.

الأوضاع المأساوية داخل غزة تتطلب التدخل الفوري

وشدد المهندس حسن المير، على أن الأوضاع المأساوية والخطيرة داخل قطاع غزة، تتطلب التدخل الفوري للحفاظ على أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني، التي يجري انتهاكها يوميا منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، وحتى هذه اللحظة، لدرجة وصلت إلى حد تجويع وإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، بعد استمرار السياسيات غير الإنسانية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بمنع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.