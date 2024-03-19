متحدث سابق لـ«أونروا»: 45 يوما تفصلنا عن موت آلاف الفلسطينيين جوعا بسبب نفاد الغذاء

قال سامي مشعشع، المتحدث السابق باسم وكالة أونروا، إنّ هدف الاحتلال الإسرائيلي من منع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، من دخول قطاع غزة هو التعتيم على سياية التجويع والإبادة الجماعية التي يرتكبونها في القطاع، لأن شهادة المفوض على الواقع الأليم للأهالي الفلسطينيين سيكون له ثقله وتداعياته الدولية.

تساقط عشرات الآلاف من الموتي الفلسطينيين جوعا

وأضاف مشعشع خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية منى صلاح، أنّ التقرير الذي صدر عن المؤسسة العالمية للأمم المتحدة حمل عنوان «التصنيف المرحلي للأمن الغذائي»، حيث تم بناؤه على دراسة مستفيضة من 40 خبيرا من 18 مؤسسة دولية، ارتكزت على بيانات ميدانية من غزة قالت إن الغذاء في القطاع سينفذ في مدة أقصاها 45 يوما وسيشهد العالم تساقط عشرات الآلاف من الموتى الفلسطينيين جوعا بسبب منع دخول المساعدات.

تساقط العديد بسبب المجاعة خصوصا الأطفال

وأكد المتحدث السابق باسم وكالة أونروا أنّنا ننظر خلال شهر رمضان إلى نتائج كارثية وواقعة أصعب على سكان غزة، من خلال عشرات الآلاف من القنابل التي تلقى على غزة حتى الآن، مشيرا إلى تساقط الشهداء بسبب المجاعة خصوصا الأطفال.