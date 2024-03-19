ضبط 120 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة 4 أشخاص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلان، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزتهما 39 ألف قطعة ألعاب نارية، داخل مخزن ملك أحدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وأمكن تحديد وضبط مصدر تحصلهما على تلك المضبوطات (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرتى قسمى شرطة "منشأة ناصر – بولاق)، وعثر بحوزتهما على (81 ألف قطعة ألعاب نارية - 405 كيلو جرام لمادة الكربون الخام)، وجرى تخاذ الإجراءات القانونية.