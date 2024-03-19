رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ضبط 120 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة 4 أشخاص في القاهرة

كتب:

محمد بركات
01:25 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
ألعاب نارية - صورة أرشيفية

ألعاب نارية - صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلان، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزتهما 39 ألف قطعة ألعاب نارية، داخل مخزن ملك أحدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وأمكن تحديد وضبط مصدر تحصلهما على تلك المضبوطات (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرتى قسمى شرطة "منشأة ناصر – بولاق)، وعثر بحوزتهما على (81 ألف قطعة ألعاب نارية  - 405 كيلو جرام لمادة الكربون الخام)، وجرى تخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

مديرية أمن القاهرة تستقبل زيارة لعدد من طلاب المحافظة

بمناسبة عيد الشرطة الـ72.. مديرية أمن القاهرة تنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء

حملة للتبرع بالدم لرجال الشرطة في مديرية أمن القاهرة

مديرية أمن القاهرة تنظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة عدد من رجال الشرطة
بقلم محمد بركات