رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

بوتين: الغرب يستخدم الجماعات الإرهابية العابرة للحدود ضد روسيا

كتب:

يارا أشرف
01:36 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
فلاديمير بوتين رئيس روسيا

فلاديمير بوتين رئيس روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ الغرب يستخدم الجماعات الإرهابية العابرة للحدود ضد روسيا.

وأكد بوتين في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّه في انتظار إجراءات فعالة وهجومية من قبل جهاز الأمن الفيدرالي، مشددا على أنّ جميع المحاولات الأوكرانية لدخول أراضي روسيا باءت بالفشل.

وطالب الرئيس الروسي، بزيادة القدرات القتالية والهجومية للوحدات الحدودية في البر والبحر بما في ذلك البحر الأسود.

اقرأ المزيد:

«الشيوخ» يناقش ملف الدارسين بالخارج.. بينهم 13 ألف مصري في روسيا

مصر تتسلم 23 ألف طن قمح من روسيا عبر ميناء دمياط البحري

سر تحول سياسة ماكرون تجاه حرب روسيا وأوكرانيا.. العدو الأول لبوتين

روسيا: واشنطن تستخدم القرصنة الإلكترونية للتأثير على الانتخابات الرئاسية

حزب «روسيا المتحدة» الحاكم يتعرض لهجوم سيبراني واسع النطاق
بقلم يارا أشرف