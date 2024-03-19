بوتين: الغرب يستخدم الجماعات الإرهابية العابرة للحدود ضد روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ الغرب يستخدم الجماعات الإرهابية العابرة للحدود ضد روسيا.

وأكد بوتين في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّه في انتظار إجراءات فعالة وهجومية من قبل جهاز الأمن الفيدرالي، مشددا على أنّ جميع المحاولات الأوكرانية لدخول أراضي روسيا باءت بالفشل.

وطالب الرئيس الروسي، بزيادة القدرات القتالية والهجومية للوحدات الحدودية في البر والبحر بما في ذلك البحر الأسود.