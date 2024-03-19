بوتين: الغرب يستخدم الجماعات الإرهابية العابرة للحدود ضد روسيا
كتب:
يارا أشرف
01:36 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
فلاديمير بوتين رئيس روسيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ الغرب يستخدم الجماعات الإرهابية العابرة للحدود ضد روسيا.
وأكد بوتين في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّه في انتظار إجراءات فعالة وهجومية من قبل جهاز الأمن الفيدرالي، مشددا على أنّ جميع المحاولات الأوكرانية لدخول أراضي روسيا باءت بالفشل.
وطالب الرئيس الروسي، بزيادة القدرات القتالية والهجومية للوحدات الحدودية في البر والبحر بما في ذلك البحر الأسود.