«الشيوخ» يناقش ملف الدارسين بالخارج.. بينهم 13 ألف مصري في روسيا

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، بعد قليل، طلب مناقشة مقدم من النائب شريف الجابري لاستيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، المقدم من النائب شريف الجابري.

الدارسون في الجامعات الروسية

تضمن طلب المناقشة المقدم من النائب شريف الجابري والذى سيناقش اليوم في الجلسة العامة أنّه منذ اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية في عام 2022، تفاجأ البعض بوجود أكثر من 3000 طالب مصري مقيدين في الجامعات الأوكرانية، وأكثر من 13 ألف طالب مصري بالجامعات الروسية.

وقال إننا لا نتحدث عن الطلبة المصريين التابعين للبعثات الرسمية ولكن الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الأجنبية على نفقتهم الخاصة في مختلف الدرجات العلمية، وربما يقدر عددهم بعشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف في مختلف دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مشيرا إلى عدم وجود إحصائيات رسمية أو غير رسمية بذلك.

مستوى تعليمي رفيع

وأوضح النائب شريف الجابري أن هؤلاء الطلاب يتلقون مستوى تعليميا رفيعا ولا تتحمل الدولة أي نفقات تجاهم ومنهم من يعود إلى الوطن بعد انتهاء مدة دراسته ومنهم من يلتحق بوظائف في دول أجنبية في شركات ومراكز بحثية ومؤسسات مرموقة.

وأشار النائب شريف الجابري إلى أنّ الدولة المصرية تفتقد تمامًا لوسائل التواصل الفعال مع هؤلاء الطلاب سواء من خلال بعثاتنا الدبلوماسية المنتشرة حول العالم أو من خلال الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وطالب النائب الحكومة بإحصائية بعدد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج وأماكن دراستهم، ووضع خطة للتواصل مع هؤلاء الطلاب والاستفادة منهم، مشددا على ضرورة وجود خطة للبعثات الدبلوماسية في الخارج لاستيعاب هؤلاء الطلاب والاستفادة منهم، والمساهمة في رفع وعيهم بالشأن العام المصري.