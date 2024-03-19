التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي.. متاح الآن لهذه الفئات 

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الوحدات الاجتماعية المتوفرة بمختلف المراكز والقرى والمحافظات وفق مجموعة من الضوابط المُحددة المعمول بها في هذا الشأن، وبمجرد استيفاء جميع الشروط والأوراق المطلوبة يحصل المتقدم على دعم نقدي شهري يُصرف يوم 15 من كل شهر، وفق تصريحات مصدر مسئول بالوزارة لـ«الوطن».

فئات يحق لها التسجيل في تكافل وكرامة

وحددت الوزارة فئات يحق لها التسجيل في تكافل وكرامة وهي كالآتي:

- الزوج أو الزوجة التي لا تعمل بالحكومة أو القطاع العام بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه

- الأسرة التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما

- الأفراد من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن

- الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية

الإنفاق على الحماية الاجتماعية

وقالت مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي لـ«الوطن»، إن الدولة تبنت منهج العدالة الاجتماعية وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات وعلى رأسها الأسر الأولى بالرعاية وترجم ذلك في تطبيق برامج متكاملة للحماية تشمل برامج الدعم النقدي سواء المشروط وغير المشروط.

وأضاف لـ «الوطن»، أن الإنفاق على الحماية الاجتماعية شهد طفرة ضخمة في مخصصاتها من الموازنة العامة لتقفز من 229 مليار جنيه عام 2014 إلى 529.7 مليار جنيه عام 2023 وتم توفير دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبا، كما ارتفعت مخصصاته المالية من 3.6 مليار جنيه عام 2014 إلى 41 مليار جنيه في موازنة عام 2024 بعد زيادة قيمة المساعدة النقدية بمقدار 55%.