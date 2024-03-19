الحكومة توافق على إضافة كلية العلاج الطبيعي لجامعة العلمين الدولية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عدد من القرارات ومنها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020، والخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة العلمين الدولية، وذلك بإضافة كلية العلاج الطبيعي للمادة الرابعة من القرار المشار إليه.

ويأتي ذلك تحقيقًا لهدف الجامعة المتمثل في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات.