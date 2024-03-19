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دراما المتحدة

الحكومة توافق على إضافة كلية العلاج الطبيعي لجامعة العلمين الدولية

كتب:

أسماء زايد
02:28 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عدد من القرارات ومنها الموافقة على  مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020، والخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة العلمين الدولية، وذلك بإضافة كلية العلاج الطبيعي للمادة الرابعة من القرار المشار إليه.

ويأتي ذلك تحقيقًا لهدف الجامعة المتمثل في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات.

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