«الشباب» ومؤسسة البحث العلمي توقعان بروتوكول لإطلاق المهارات الإبداعية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة البحث العلمي، لإطلاق مشروع المهارات الإبداعية وتثقيف الشباب.

التوسع فى الأنشطة الثقافية والاهتمام بالشباب الموهوبين

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الهدف من توقيع البروتوكول اليوم هو التوسع فى الأنشطة الثقافية والإهتمام بالشباب الموهوبين في مختلف المجالات الثقافية، وتنمية الوعي الثقافي وإطلاق المهارات الإبداعية للشباب داخل مراكز الشباب ومكتبات الأندية الثقافية، مشيرًا أن هذا الاتفاق يشمل على العديد من آليات التعاون فى المجالات الثقافية والأدبية، والذي تأتي أهميته واسهاماته في إثراء المجال الثقافي الشبابي.

إستراتيجية تشجيع الشباب على المشاركة في المشروع الوطني للقراءة

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تتبني إستراتيجية تشجيع الشباب علي المشاركة في المشروع الوطني للقراءة التى تنظمه المؤسسة، مبيناً الدور الكبير الذي تلعبه القراءة وأهميتها في تنمية الوعي وغرس القيم الإيجابية لدي النشء والشباب المصري.

من جانبها، ألقت الشيخة نجلاء الشمسي رئيس مجلس ادارة مؤسسة البحث العلمي كلمة عبر الفيديو كونفرانس، أكدت فيها على أهمية القراءة والتى تعتبر قوة العقل مضيفة أننا فى مؤسسة البحث العلمى نهتم بصفة خاصة بالشباب وهو ما حرصنا عليه للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية لتقديم كل ما يفيد الشباب، معربة عن شكرها على هذا التعاون المثمر والفعال مع وزارة الشباب والرياضة.

محاور البروتوكول

وتضمنت آليات البروتوكول، تزويد مكتبات الأندية الثقافية ومراكز الشباب الكبرى بالكتب والموسوعات العلمية ودعمها بالاثاث الملائم لطبيعة كل مركز مع وضع بعض المطبوعات الخاصة بالمشروع الوطني للقراءة، الى جانب رعاية مؤسسة البحث العلمي لمشروع الأندية الثقافية، الذي يتم تنظيمه بمراكز الشباب والجامعات من خلال مشاركة أعضاء الأندية الثقافية بكافة برامج ومشروعات المؤسسة بإعتبارها إحدى المؤسسات التنويرية ،بالإضافة إلى عقد لقاءات وورش وندوات لمسؤلي وأعضاء الأندية الثقافية المتميزين

كما يشمل البروتوكول على إعتماد منهجية مبتكرة تتيح إشراك واكتشاف وإبراز وجذب ورعاية الموهوبين والمثقفين بالمراحل المختلفة، فضلًا عن رعاية الأندية الثقافية بعدد 30 ناديا ثقافياعلى مستوى الجمهورية بهدف تشجيع الشباب على القراءة وإعدادهم للمشاركة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة ليستفيد منها أكثر من 30 الف عضو

وكانت مؤسسة البحث العلمي قد أطلقت المشروع الوطني للقراءة بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم ، وهو مشروع رباعي الأبعاد يرتكز على أربع منافسات رئيسية، وهي منافسة في القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب «الطالب المثقف»، ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات على لقب «القارئ الماسي»، ومنافسة في القراءة للمعلمين على لقب «المعلم المثقف»، ومنافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب «المؤسسة التنويرية.

ومن اهم شروط المسابقة ان يكون المتسابق قد قام بقراءة 30 كتاب كحد أدنى وهو ما يساعد بشكل كبير فى زيادة تثقيف المتسابقين ، وتقوم الإدارة المركزية لتنمية الشباب برئاسة نجوي صلاح بوزارة الشباب والرياضة بالاشراف على تنفيذ بنود البروتوكول .قام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء ايهاب بشير الوكيل الدائم، ومن جانب مؤسسة البحث العلمي اللواء شريف الصباحي - المدير الإقليمي للمؤسسة .

وشهد توقيع البروتوكول ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة وفريق عمل مؤسسة البحث العلمي.