أكاديمية البحث العلمي: ندعم أفكار الطلاب حتى تصبح نواة لشركات ناشئة

قالت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إنَّ الدعم الحكومي للطلاب لم يتوقف على مدار 11 سنة منذ إطلاق برنامج «بدايتي»، موضحة أنَّ البرنامج كان نقطة انطلاق الطالب نحو تحويل فكرته إلى كيان على أرض الواقع يدعم احتياج الدولة في مجال معين.

دعم الحكومة للطلاب يخدم الصناعات المصرية

وأضافت «جينا الفقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أنَّ الحكومة أعلنت نتيجة دعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023 و2024 لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العالية، يأتي في إطار دعم المشروعات الطلابية المميزة ذات التكنولوجيات الجديدة الابتكارية طبقًا لرؤية مصر 2030 والدفع بأفكار المشروعات الطلابية لخدمة الصناعات المصرية وربط مخرجات البحث العلمي بالسوق المصرية وباحتياجاتها.

الحكومة تدعم مشروعات الطلاب لتصبح نواة شركة ناشئة

وتابعت أنَّ الحكومة تقدم الدعم سواء للطالب بصورة فردية أو في صورة مجموعات من الجامعات المختلفة إن كانوا يعملون على فكرة واحدة، موضحة أنَّ دور الأكاديمية يتمثل في تجميع الطلاب تحت مجموعة واحدة بهدف تلاقي الأفكار.

وأشارت القائم بأعمال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى أنَّ دعم الحكومة لمشروعات الطلاب يكون في صورة متكاملة، إذ أنّها تدعم البحث أو الفكرة التي يقدمها الطالب لتكون فكرة نواة لشركة ناشئة أو نواة لمشروع كبيرة.