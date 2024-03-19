الحكومة تخصص قطعتي أرض في الأقصر لتوسعات محطة معالجة صرف صحي

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض بمساحة 48.3 فدان، ومساحة 17.9 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح محافظة الأقصر.

وأوضح المجلس أنّ قطعة الأرض تستخدم في توسعات محطة معالجة صرف صحي الطود والدبايبة، القائمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لاستيعاب تصرفات القرى المَخدُومة بهذه المحطة.