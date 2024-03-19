«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يستبعد جانتس من إدارة ملف مفاوضات غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استبعد جانتس من إدارة ملف المفاوضات أو المشاركة في اتخاذ قرارات تخصها.

هدنة جديدة أو صفقة تبادل

وأضافت أن نتنياهو أكد أن كل ما يتعلق بالوصول إلى هدنة جديدة أو صفقة تبادل جديدة سيكون القرارات صادرة عن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير دفاعه جالانت، وهذا على النقيض تماما الذي تأسس فيه كابينيت الحرب أو حكومة الطوارئ.

تشكيل الكابينيت

وأشارت إلى أن تشكيل الكابينيت جاء في الأصل لتتخذ فيه القرارات من الثلاثي نتنياهو وجالانت وجانتس إلا أن نتنياهو استبعد جانتس من اتخاذ القرارات، وإلى الآن لم يصدر أي تعليق من جانتس، مشيرة إلى أن الصحف العبرية قالت إنه من غير المتوقع أن ينسحب جانتس منحكومة الحرب.