إسلام عفيفي: نتنياهو لا يحظى برضا في إسرائيل.. والضغوط الأمريكية عليه متزايدة

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إنّ بنيامين نتنياهو لا يحظى برضا عام في الداخل الإسرائيلي، لافتًا إلى أنّ الضغوط الأمريكية متزايدة عليه حتى أن دعوة زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر لإنهاء حكومة نتنياهو، بمثابة تحذير رفيع المستوى، فهو أكبر مسؤول أمريكي يهودي منتخب، زعيمًا للأغلبية.

شومر يدعو إلى إنهاء حكومة نتنياهو

وأضاف شومر، خلال حواره مع الإعلامية أمل صالح على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ كل ما دعى إليه شومر سيُأخذ في الاعتبار داخل الكونجرس الأمريكي، وأيضًا على مستوى إسرائيل، باعتبار أنه يهودي الأصل.

وتابع: «شومر بعد أحداث 7 أكتوبر، شكّل وفد وزار إسرائيل، وأعلن دعمه المُطلق لسلطة الاحتلال، كما خصص لها حزمة مساعدات مالية حينها، وهذا النوع من التراجع والتحول في موقف شومر، يُعبر عن تحول الموقف الأمريكي ككل».

غير واضح في الموقف الأمريكي تجاه قضية غزة

واستطرد: «قالت الصحف الأمريكية وفقا لما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الضحايا في الحرب الإسرائيلية على غزة، تفوق كل الضحايا في المواجهات السابقة بأجمعها، كما أن اجتياح مدينة رفح خط أحمر، وهذه لهجة عنيفة من بايدن غير معتادون عليها، ما يؤكد أن هناك تغير واضح في الموقف الأمريكي الآن».