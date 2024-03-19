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دراما المتحدة

وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

كتب:

أميرة فكري
03:13 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

هنأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، التي سطرت خلالها قواتنا المسلحة ملحمة بطولية بدماء وشجاعة رجالها في سبيل الحفاظ والدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وأضاف وزير التعليم: «نسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها الحكيمة وأن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يديم على مصرنا الغالية الأمن والسلام والرخاء والاستقرار».

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