وزير التعليم يستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، وفدا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك لاستعراض أوجه التعاون في مجال التوسع في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM».

وأكد الدكتور رضا حجازي أن هذا اللقاء يعد استكمالاً لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر نظام التعليم المصري «STEM» تحت عنوان «الواقع والطموحات» والبناء عليه ومناقشة الخطوات التنفيذية للتوسع في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM».

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى دائما للتوسع في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، موضحًا أن هذا النموذج يعد نموذجا ناجحًا للتعليم ونقطة مضيئة في التعليم المصري، والذى يتضمن تعليمًا قائمًا على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمي خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بهذه النوعية من المدارس، نظرا لدورها في رعاية المتفوقين وتلبية احتياجات سوق العمل.

العمل على توسيع منظومة STEM

وقال الوزير إنه انطلاقا من الحرص الدائم للقيادة السياسية على تطوير نظام التعليم وحرصا على تعزيز التفكير العلمي وتطوير المهارات التكنولوجية لدى الطلاب والطالبات في مرحلة مبكرة، فقد تبنت الدولة العمل على التوسع في منظومة تعلیم «STEM» عن طريق إنشاء المزيد من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حيث من المستهدف إنشاء مدرسة واحدة على الأقل بكل محافظة من محافظات الجمهورية وفقاً للنموذج الحالي لهذه النوعية من المدارس الثانوية، بالإضافة إلى التوسع في تبنى استراتيجيات البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات في سنوات النقل بالتعليم العام.

التوسع على إنشاء عدة مدارس متفوقين على مستوى الجمهورية

وفي هذا الإطار، تم مناقشة الخطوات والإجراءات التنفيذية للتوسع في إنشاء مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في باقى المحافظات، من حيث توفير البنية التحتية، والأجهزة والمعامل، والإقامة، حيث سيتم تشغيل مدرسة بمحافظة شمال سيناء العام الدراسى المقبل، كما من المخطط إنشاء 8 مدارس أخرى بعدد من المحافظات.

ومن جانبه، أكد وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الحرص على تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاستثمار في الطلاب المصريين وتنميتهم، لتحقيق استراتيجية الوزارة في تطوير التعليم قبل الجامعي، والتوسع في إنشاء مدارس المتفوقين.

وقد حضر من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الدكتور رضا أبو سريع مدير مشروع دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة هالة الصيرفي مستشار تعليم أول بمشروع دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ أحمد رزق الله مسئول أول تعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.