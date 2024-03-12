وزير التعليم يوجه بتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بإجراء جولة تفقدية بمبنى ديوان عام الوزارة لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، والصيام الكبير للإخوة المسيحيين، ومتابعة سير العمل بالإدارات المركزية المختلفة، وكذلك الوقوف على مراحل تنفيذ خطط العمل وتعزيز روح العمل والتعاون في الوزارة.

حجازي يهنئ العاملين في الوزارة بشهر رمضان

وقدم «حجازي» بالتهنئة للعاملين في الوزارة، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الموظفين في سبيل تحقيق رؤية الوزارة لتطوير النظام التعليمي والنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر.

كما تفقد وزير التربية والتعليم مكاتب العاملين بديوان عام الوزارة، وشملت مكاتب العاملين بإدارات الشؤون المالية والمخزون السلعي والتعاقدات والتطوير المؤسسي ونظم المعلومات وحصر الوظائف، موجها بتشكيل لجنة لتحديد أدوار واختصاصات بعض الإدارات لازالة أية معوقات والحفاظ على سير نظام العمل، فضلاً عن منع أي تداخل فى التخصصات.

وزير التعليم يتابع انتظام سير العمل

وشملت الجولة تفقد الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وإدارة التعليم الخاص، ووحدة مدارس ستيم STEM، وإدارة المشاركة المجتمعية والتعليم المجتمعي، حيث تابع انتظام سير العمل وتنفيذ آلياته، موجها بالاهتمام بتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، كما تفقد أيضا الإدارة المركزية لشؤون الكتب.