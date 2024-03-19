غلق أقسام الولادة في مستشفيات بالصين بسبب نقص المواليد.. خطر جديد

على الرغم من الحالة الاقتصادية القوية التي تعيشها الصين خلال الآونة الأخيرة فإن هذا العام هناك مخاوف كبيرة لتدهورها بسبب نقص نسب المواليد بالبلاد، إذ شهدت أعداد كبيرة من المستشفيات الحكومية حالة من الاضطراب بعد أن توقفت معظمها عن العمل خاصة أقسام الولادة.

جاء ذلك نتيجة لعدة أسباب تواجهها الدولة، منها وجود نقص شديد في الخدمات المتعلقة بأقسام التوليد وانخفاض الطلب وزيادة نسبة التراجع القياسي في الولادات الجديدة، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي إيكونوميك نيوز» الصينية.

أقسام الولادة تتوقف عن للعمل بالمستشفيات الصينية

خلال الشهرين الماضيين، أعلنت مستشفيات عدة في أقاليم مختلفة منها «تشجيانغ» في الشرق، و«جيانغشي» في الجنوب إغلاقها لأقسام التوليد، إذ نشرت مستشفى الشعب الخامس بمدينة قوانتشو في جيانغشي عبر حسابها الرسمي على تطبيق «وي تشات» تعليق كافة الخدمات الخاصة بقسم التوليد اعتبارا من 11 مارس ولأجل غير معلوم.

تفاصيل إغلاق المستشفيات الصينية وأقسام التوليد

تواجه الحكومة الصينية أزمة في أعداد الزواج بين الشباب والشابات، ما أدى إلى ظهور مشاكل ديموغرافية بشكل متزايد، بالإضافة إلى وجود نسبة كبيرة من كبار السن ما يشكل خطرا على الحياة الاجتماعية في الصين.

وللعام الثاني على التوالي، انخفض معدل السكان في الصين، ويأتي فيروس كوفيد-19، كأحد الأسباب الرئيسية لذلك، ما أدى إلى هبوط معدل المواليد بشكل قياسي وارتفاع الوفيات، وبالتالي سينتج عن ذلك مخاطر كبيرة على الاقتصاد الصيني الفترة المقبلة، وفقا لوكالة «رويترز».

أكدت السلطات الصينية على اهتمامها الشديد بهذا الملف، كما تسعى لتقديم إجراءات تحفيزية، لزيادة معدل المواليد في البلاد، وأهم تلك التدابير ما يلي:

- إطالة فترة إجازة رعاية الطفل.

- زيادة المزايا المالية والضريبية لإنجاب الأطفال في الصين.

- تقديم دعم كبير للأفراد فيما يتعلق بتوفير سكن مناسب لتشجيع الشباب على الزواج والإنجاب.