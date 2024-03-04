اليونسكو تُعلن عن 75 منحة تابعة لبرنامج الزمالات مع الصين

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، فتح باب التقدم لبرنامج الزمالات «اليونسكو/ الصين» للعام الدراسي 2024- 2025.

منح دراسية

وأوضحت منظمة اليونسكو أن هذا البرنامج أطلق من اليونسكو وحكومة الصين في عام 1994، ويُقدم (75) منحة دراسية لمدة عام واحد في الصين على المستويين (الجامعي والدراسات العُليا) خلال العام الدراسي 2024-2025.

وأفادت منظمة اليونسكو بأنه يمكن لكل دولة عضو من أعضاء اليونسكو ترشيح 2 من المُتقدمين فقط لهذه المنح، بعد موافقة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على أن تكون إحداهما مُرشحة.

على من يرغب في التقدم لهذه المنح وللمزيد من المعلومات يُرجي الدخول على الرابط الإلكتروني من هنا

الأوراق المطلوبة للتقديم

كما يجب إرسال الأوراق المطلوبة والمُتضمنة (خطاب ترشيح رسمي من الجهة التابع لها المرشح، ونماذج التقديم، بالإضافة إلى صور جواز السفر) على البريد الإلكتروني للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك في موعد غايته 9 مارس الجاري، حتى يتم اتخاذ اللازم في هذا الشأن من قبل اللجنة الوطنية.