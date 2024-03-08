القبض على محلل استخباراتي أمريكي باع معلومات حساسة إلى الصين

أعلنت وزارة العدل الأميركية القبض على محلل استخباراتي في الجيش الأميركي، بتهمة تزويد الصين بمعلومات عسكرية تتعلق بالدفاع الوطني.

احتجاز رقيب بتهمة إمداد دولة بمعلومات عسكرية حساسة

وذكر بيان صادر عن الوزارة نشرته «سكاي نيوز» تفاصيل الواقعة، حيث احتجزت السلطات الأمريكية الرقيب كوربين شولتز الذي يحمل تصريحا أمنيا يخوله من الاطلاع على معلومات سرية للغاية، في قاعدة فورت كامبل العسكرية على الحدود بين ولايتي كنتاكي وتينيسي، بتهمة إمداد دولة بمعلومات عسكرية حساسة ولم تكشف السلطات عن اسم الدولة، ولكن ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنها الصين.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن «شولتز» زود جهة اتصال في هونج كونج بمعلومات ووثائق وخرائط وصور تتعلق بالدفاع الوطني الأميركي، في يونيو 2022.

المعلومات تتضمن خططا أميركية محتملة في حال تعرض تايوان لهجوم

وذكرت وزارة العدل في بيانها، أن المعلومات تتضمن خططا أميركية محتملة في حال تعرض تايوان لهجوم عسكري، كما تتضمن وثائق تتعلق بمروحيات وطائرات مقاتلة ومعدات فوق صوتية ونظام هيمارس الصاروخي، ودراسات حول الجيشين الأميركي والصيني، مقابل مبلغ إجمالي قدره 42 ألف دولار.

تأتي هذه الواقعة بعد وقت قصير من اعتقال عنصرين في البحرية الأميركية في كاليفورنيا بتهمة التجسس لصالح الصين.