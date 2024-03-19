برلماني: مصر تتمسك بدعم الشعب الفلسطيني.. ومساعداتها لغزة الأكثر عالميا

أكد النائب حافظ عمران، عضو مجلس النواب، أن تواصل قوافل المساعدات المقدمة من مصر عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي لقطاع غزة، دليل على الدور التاريخي لمصر في مساندة القطاع ونصرة الشعب الفلسطيني والوقوف بجواره.

مصر الأكثر مساعدة لقطاع غزة

وقال «عمران»، في تصريح له اليوم، إن مصر الأكثر مساعدة لقطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي، بآلاف الأطنان والمساعدات الغذائية والدوائية والعلاجية ولوازم الشتاء وغيرها من مختلف ألوان المساعدات، مشيرا إلى تنفيذ التحالف الوطني للعمل الأهلي قابلة مساعدات تضم 300 شاحنة في رمضان لدعم غزة تضم 300 قاطرة، انطلاقًا من تمسك مصر بدعم القضية الفلسطينية قيادة وشعبًا على كافة المستويات وبكل الصور الإغاثية والإنسانية الممكنة، للوقوف بجواره في هذه الظروف العصيبة.

وشدد «عمران»، على أن القافلة تضم أكثر من 3.5 ألف طن من المواد الغذائية، وأكثر من 90 طنا من الألبان وحفاضات الأطفال، و25 طنا من المياه، ونحو 190 طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية وغيرها.

وأكد عضو مجلس النواب، التقدير العربي والعالمي لدور مصر، ومواقفها الرافضة للتهجير واستمرار العدوان وضرورة وقف إطلاق النار اليوم قبل الغد، وهو ما يؤكد زعامتها ووجود القضية الفلسطينية كقضية أولى على أجندة الوطن.