«حياة كريمة» توفر 7 طرق للتبرع لأهالي غزة.. شارك في توفير المساعدات

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة دعم ومساندة المواطنين الأكثر احتياجا، ولم تغفل دورها تجاه الأخوة في قطاع غزة، إذ عملت على تجهيز وتوصيل المساعدات الإنسانية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على المدنيين العزل داخل القطاع، منذ 7 أكتوبر.

التبرع لحياة كريمة لإغاثة أهالي غزة

وتوفر المبادرة الرئاسية حياة كريمة طرق مختلفة حتى يتمكن المواطنين من التبرع لإغاثة الأهالي في قطاع غزة، إذ أوضحت المؤسسة طريقة التبرع في منشور نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تزامنا مع بداية شهر رمضان، والذي تزداد خلاله تساؤلات المواطنين عن طريقة التبرع.

وأوضحت المؤسسة أن المواطن يمكنه أن يختار سواء أراد التبرع بـ«سهم في شاحنة مواد غذائية - سهم في شاحنة مياه - سهم في شاحنة أدوات طبية - سهم في شاحنة أدوية وملابس»، أما عن طريقة التبرع والدفع فيمكن اتباع أي من الطرق التالية:

طرق التبرع

- عبر الموقع الإلكتروني لحياة كريمة، ويمكن الدخول له من خلال الضغط هنا

- رسالة عبر خدمة الرسائل القصيرة 9509

- الحساب البنكي الموحد 45004500

- تطبيق فوري

- تطبيق فودافون كاش

- تطبيق ميجا خير

- تطبيق أورانج كاش