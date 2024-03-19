تفاصيل الاجتماع السري للكنيست.. تناول تعيينات جديدة في جيش الاحتلال

كشفت صحيفة معاريف العبرية تفاصيل المناقشة السرية للجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، وحضرها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم، حول تعيينات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي لاقت انتقادات بعض أعضاء الحكومة المعينة من قبل رئيس الأركان خلال فترة الحرب على غزة المندلعة منذ السابع من أكتوبر.

نتنياهو للكنيست: مسؤولة رئيس الأركان

وقال نتنياهو ردا على سؤال أعضاء الكنيست بخصوص التعيينات، إن التعيينات هي مسؤولية رئيس الأركان وأنه «ليس له أي تأثير على الاختيارات»، مشيرا إلى أن الخلاف مع الولايات المتحدة يتلخص في رفضه لمنع إقامة دولة فلسطينية.

نتنياهو يوبخ غانتس بسبب زيارة أمريكا

وعلى جانب آخر وبخ «نتنياهو» عضو الكنيست بيني غانتس خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن قائلا: "من يذهب إلى الولايات المتحدة عليه أن يعرف كيف يقف وراء سياسة الحكومة ويقول لا للأميركيين، كما أقول لهم لا".