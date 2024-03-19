دعاء الإفطار في رمضان.. 3 أدعية أوصى بها النبي اعرفها

مع اقتراب موعد أذان المغرب، يردد المسلمون دعاء الإفطار في رمضان والاستعانة بأفضل صيغة وردت لهذا الدعاء، نظرا لكون هذه الساعة مباركة، ونسبة استجابة الدعاء خلالها تكون أكبر من أي وقت آخر، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الاطار.

دعاء الإفطار في رمضان

وقال عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في تصريح خاص لـ«الوطن» عن دعاء الإفطار في رمضان، إن وقت الإفطار من الأوقات المباركة في اليوم، ولابد أن يشكر خلالها العبد ربه لكونه بلغه صيام يوم آخر من شهر رمضان، وأن يسأله أن يتقبل منه هذا الصيام ويبلغه صيام باقي أيام الشهر المبارك.

وأكد رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن دعاء الإفطار في رمضان لم يرد له صيغة معينة على العبد أن يلتزم بترديدها، بل يمكنه أن يردد أي دعاء يحب أو يخاطب ربه بما يخطر على باله.

ولفت إلى أن هناك أكثر من دعاء مختلف يمكن للعبد الاستعانة بهم ضمن دعاء الإفطار في رمضان، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر:

دعاء الإفطار في رمضان عن النبي

وأكد أن دعاء «اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله»، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرا لما ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: «كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ».

الدعاء السابق ليس وحده دعاء الإفطار في رمضان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أوضح الأطرش أن من ضمن الأدعية الواردة عن النبي في هذا الإطار هي:

. اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي، رواه ابن ماجة من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار.