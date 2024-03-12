دار الإفتاء: 5 أوقات لاستجابة الدعاء

مع حلول شهر رمضان المبارك، يكثر المسلمون من العبادات والطاعات، سواء خلال ساعات الصيام أو بعدها، وبما في ذلك عبادة الدعاء، إلا أن البعض منهم قد لا يعلم الأوقات التي تجاب فيها الدعوات.

الدعاء المقبول

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل الأوقات التي تجاب فيها الدعوات، قائلا إن هناك عدة أوقات مختلفة يكون فيها الدعاء مقبولا، ومن بينها جوف الليل ووقت السحر والساعة الأخيرة من الليل قبل الفجر ويوم عرفة وعند إفطار الصائم.

أوقات استجابة الدعاء

وأضاف «ممدوح» خلال بث مباشر نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» في إجابته على الأوقات التي تجاب فيها الدعوات، أنه من المهم ألا يستبطئ العبد الإجابة لأن الله يستجيب كما أراد لا كما يريد العبد.

كان الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أكد عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن الدعاء عبادة مستحبة، لذلك يجب الإكثار من الدعاء إلى الله، مستشهدًا بقول الله عز وجل: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.