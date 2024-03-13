ما هي مبطلات الصيام السبع؟.. دار الإفتاء توضح

ما هي مبطلات الصيام السبع؟.. سؤال أجابت عليه دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الشخصية «فيسبوك»، ردا على سؤال أحد المتابعين.

ما هي مبطلات الصيام السبع؟

وحددت دار الإفتاء تلك المبطلات بالتفاصيل، وهي:

1- تعمد إدخال عَيْنٍ إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح (كالفم – والأنف) ولا تُعْتَبَر العين مَنْفَذًا مفتوحًا، وكذا مسام الجلد.

والجوف عند الفقهاء: ما يلي حلقوم الإنسان مثل المعدة، والأمعاء، والمثانة –على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا تجاوز المُفَطِّر الحلقوم ودخل الجوف إلى أيّ واحدة منها من منفذٍ مفتوح ظاهرًا حِسًّا فإنه يكون مفسدًا للصوم.

2- تعمد الإيلاج في فَرْج (قُبُل أو دُبر)، ولو بلا إنزال.

3- خروج الْمني عن مُباشرة، كَلَمْسٍ أو قُبْلَة ونحو ذلك.

4- الاسْتِقَاءة، وهي تعمُّد إخراج القيء، أما من غَلَبه القيء فلا يفطر به.

5- خروج دم الحيض.

6- خروج دم النفاس.

7- الجنون