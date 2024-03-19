حزب الجيل يحتفل بذكرى تحرير طابا: رمز للسيادة المصرية

أصدر حزب الجيل الديمقراطي بيانًا بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير طابا، ورفع العلم المصري عاليًا في سمائها في مثل هذا اليوم من عام 1989.

وذكر الحزب، في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن ذكرى استرداد طابا غالية على كل المصريين، حيث عادت إلى حضن الوطن الغالي بعد معركة دبلوماسية شاقة شاركت فيها مؤسسات مصر الأمنية والدبلوماسية والأكاديمية.

24 خبيرًا من أبناء الوطن شاركوا في المفاوضات

وأشاد الحزب بجهود 24 خبيرًا من أبناء الوطن المخلصين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجالات القانون الدولي والجغرافيا والتاريخ والعسكرية والدبلوماسية، الذين ضمتهم اللجنة القومية العليا لطابا والتي خاضت تلك المعركة القانونية أمام هيئة التحكيم الدولية، مشيرا إلى أن هيئة التحكيم الدولية أصدرت حكمها بالإجماع في جلستها التي عقدت في برلمان جنيف يوم 30 سبتمبر عام 1988 بأن طابا أرض مصرية.

ووصف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، يوم 19 مارس عام 1989 بأنه من أيام مصر الخالدة التي سجلها تاريخها الطويل بأحرف من نور، ولا يقل أهمية عن أيامها التاريخية الأخرى مثل 23 يوليو 1952 و6 أكتوبر 1973 و25 أبريل 1982 و30 يونيو و3 يوليو 2013.

وأكد رئيس الحزب أن عظمة يوم 19 مارس 1989 تكمن في تأكيده على أن الأرض المصرية مقدسة وأن مصر لن نفرط في حبة رمل واحدة منها، مستخدمة كل الوسائل العسكرية والدبلوماسية.