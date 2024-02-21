«القابضة للمطارات» تعلن إنشاء مبنى للأمن والجمارك بمطار طابا الدولي

أعلنت الشركة الوطنية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بقيادة المهندس محمد سعيد محروس، عن طرح عملية إنشاء مبنى للأمن والجمارك بمطار طابا الدولي، على أن يتم تقديم شهادة الاتحاد المصري للتشييد والبناء الشعبة الأولى الفئة الخامسة تخصص أعمال مباني متكامل، ولا يقبل أقل من ذلك.

وأكدت الشركة أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الشركة المصرية للمطارات، بالإدارة العامة للمشتريات والعقود المالية بموجب تفويض رسمى من الشركة موقع ومختوم، على أن تعقد جلسة فتح المظاريف الساعة الثانية عشرة ظهرا بالعنوان عاليه، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأي عطاء يرد بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية وغير مستوفى قيمة التأمين الابتدائي، ولن يسمح بالسداد عن طريق الشيكات.

وأوضحت الشركة الوطنية القابضة للمطارات أنه يتم تقديم العطاءات في مظروفين «فني - مالي» مسلسل بالأرقام، ومغلغين باسم مدير عام المشتريات والعقود المالية، ويكمل هذا الإعلان كراسة الشروط والمواصفات ولائحة الشراء والبيع بالشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، والشركة المصرية القابضة للمطارات.

«المصرية للمطارات» تعلن حاجتها لتشغيل كافيتريات مطارات أسيوط والغردقة ومرسى مطروح

وأعلنت الشركة المصرية القابضة‏ للمطارات عن حاجتها لتوريد صناديق متعلقات شخصية، واختيار مشغل الإدارة وتشغيل كافيتريات بصالة السفر الدولي، وكافيتريا بالمبنى الإدارى بمطار مرسى مطروح الدولي، غير قابلة للتجزئة، واختيار مشغل لتقديم خدمة الليموزين بمطار الغردقة الدولي بمبنى الركاب رقم 1 ومبنى الركاب رقم 2 غير قابلة للتجزئة، واختيار مشغل الإدارة وتشغيل 3 كافتيريات بمطار أسيوط الدولي غير قابلة للتجزئة، وكافتيريا مبنى المودعين، وكافيتريا السفر المحلى، وكافيتريا السفر الدولي، واختيار مشغل الإدارة وتشغيل مطاعم وكافيتريات مطار العلمين الدولي غير قابلة للتجزئة.

«المصرية للمطارات» تعلن تجربة طوارئ جزئية بمبنى القابضة

كان المهندس محمد سعيد محروس، رىئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أعلن اإجراء تجربة طوارئ بالمقر الإداري للشركة القابضة ‏للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها، وذلك في إطار التأكيد على الاستعداد الكامل للتعامل مع أي أحداث طارئة حرصا على سلامة العاملين بالشركة، وحرصا على الممتلكات العامة للدولة، وللتأكد من سلامة ‏أجهزة الإنذار، وذلك في إطار سلسلة تجارب إخلاء، بجميع مبانى الشركة على مستوى الجمهورية.