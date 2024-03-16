حزب الجيل: إسقاط المساعدات على غزة امتداد لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مواصلة مصر إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي امتدادا للدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف «هجرس» في تصريحات له، أن مصر لم ولن تحيد عن ثوابتها التاريخية في دعم القضية والأشقاء حتى حصولهم على حقوقهم التاريخية المشروعة وفقا للمرجعيات والمواثيق الدولية، مشيرا إلى ضرورة العودة لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الاحتلال يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة

وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت على مدار 5 أشهر جرائم حرب ضد المواطنين العزل بغزة، مشيرا إلى عمليات الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها الفلسطينيون.

إجبار إسرائيل على التخلي عن سياستها الإجرامية

وانتقد صمت المجتمع الدولي تجاه تلك الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، مخالفة بها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مشددا على ضرورة إجبار إسرائيل على التخلي عن سياستها الإجرامية ووقف إطلاق النار والوصول لحل عادل بحل الدولتين.