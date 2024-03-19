انطلاق فعاليات «سبع ليالي رمضانية» في مكتبة مصر العامة بالأقصر

نظمت مكتبة مصر العامة بالأقصر، الصالون الثقافي «سبع ليالي رمضانية»، احتفالا بشهر رمضان المبارك، ويستمر حتى الأسبوع الأخير من الشهر الكريم، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

أمسيات ثقافية وفلكلورية

وشدد محمد حساني، مدير عام المكتبة، في بيان اليوم الثلاثاء، على أهمية التعاون مع الشركاء المحليين في إنجاح هذا الصالون الثقافي، من خلال تقدم العديد من الأمسيات الثقافية والفلكلورية بالتعاون مع بيت الشعر بالأقصر، وبيت العائلة المصرية، والمجلس القومي للمرأة فرع الأقصر، ومديرية التربية والتعليم بالأقصر، ومؤسسة مشوار للتنمية، ومركز دندرة الثقافي، ووحدة السكان بالمحافظة وفريق نواة للمسرح.

وتشهد فعاليات الصالون الثقافي عروضًا فنية واستعراضية وفلكلورية، بالإضافة إلى فقرات فنية وأدبية تشمل الشعر العامي والفصحى والوعظ والإرشاد، كما ستشهد الفعالية فقرات متنوعة من المواهب الشابة من المحافظة وخارجها، وكذلك العروض المسرحية والمديح والكورال، إلى جانب مسابقات ثقافية مثيرة.

استمرار الفعاليات حتى 25 رمضان

وتستمر فعاليات الليالي الرمضانية في مكتبة مصر العامة بالأقصر حتى الخامس والعشرين من الشهر الفضيل، إذ تتيح للجميع فرصة الاستمتاع بتجربة ثقافية غنية ومتنوعة خلال هذا الشهر المبارك كجزء من جهود مكتبة مصر العامة في تعزيز الحوار الثقافي وتعميق الروابط الاجتماعية في مجتمع الأقصر، وفق بيان مدير عام المكتبة.

تأتي الفعالية برعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبتنظيم من صندوق مكتبات مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي.