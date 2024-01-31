مكتبة مصر العامة ببنها تشارك بمعرض الكتاب بفاعليات ثقافية متنوعة

شاركت مكتبة مصر العامة ببنها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث نظمت مجموعة من الفاعليات الثقافية للأطفال والشباب، بهدف تعريفهم بخدمات المكتبة وتعزيز الوعي البيئي لديهم.

تضمنت الفاعليات ورشة تعريفية للأطفال بخدمات المكتبة، حيث تعرف الأطفال على كيفية استخدام الكتب وبث المعلومات واستعراض الوثائق والمصادر المختلفة المتوفرة بالمكتبة.

كما تم تقديم فعاليات ثقافية عن المبادرة البيئية اتحضر للأخضر، والتي تضمنت محاضرة عن تعزيز الوعي البيئي ومسابقة ثقافية عن البيئة وورشة عمل فنية لصنع مجسمات ولافتات تحث على الحفاظ على البيئة.

كما تم عقد ورشة عمل فنية للأطفال لصنع مجسمات نحتية فرعونية وورشة عمل للرسم على الوجه والرسم والتلوين ومجموعة أنشطة فنية يدوية، كما تم عقد ورشة عمل لصناعة الإكسسوارات وورشة كروشيه، وتضمنت الفاعليات أيضًا ورش حكي قصص للأطفال.

أشادت نهلة مسلم مدير عام مكتبة مصر العامة ببنها بمشاركة المكتبة في معرض الكتاب، مؤكدة أن ذلك يساهم في نشر الوعي الثقافي بين الأطفال والشباب.