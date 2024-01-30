مكتبة مصر العامة بأسوان تنظم أول ندوة ثقافية بعد افتتاحها

استضافت مكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان، أول فعالية ثقافية بعد افتتاحها، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي.

وتضمنت الفعالية ندوة بعنوان «التعليم قوة مجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة»، وكذلك عرض كتاب «50 عاما على ملحمة الإعجاز أكتوبر 1973»، والذي تناولت خلاله الكاتبة الدكتورة سامية أبو النصر تحديات الوطن وأهمية التعليم في تحقيق التنمية المستدامة.

أول فعالية ثقافية في المكتبة بعد افتتاحها

من جانبها أكدت الدكتورة سهير مكي، مديرة مكتبة مصر العامة بأسوان، أن هذه الندوة تعد أولى الأنشطة الثقافية للمكتبة بعد افتتاحها خلال زيارة رئيس الوزراء، وتأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التعليم يعد هدفًا رئيسيًا للتنمية المستدامة في مصر، حيث يضمن حياة كريمة للمواطنين.

وفي كلمتها، أكدت الكاتبة سامية أبو النصر أن التعليم يعتبر الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة، موضحة أن مصر ركزت بشكل كبير على التعليم لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال زيادة عدد المدارس والاهتمام بالعملية التعليمية في البلاد.

وأكدت ضرورة فرض عقوبات على أولياء الأمور الذين يحرمون أبناءهم من التعليم، خاصة في المرحلة الأساسية، حيث يعد التعليم حقًا أساسيًا لكل مواطن.

التعليم يسهم في بناء الشخصية

وأشارت إلى أن التعليم يساهم في بناء الشخصية وتعزيز قيم المواطنة والاختلاف وقبول الآخر، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الهوية الوطنية وتحقيق الانتماء الوطني، موضحة أن التعليم يعتبر حائط الصد للمؤامرات التي تستهدف الشباب من خلال الصراعات الداخلية والخارجية، مؤكدة أن مصر دائمًا مستهدفة في هذه الصراعات.