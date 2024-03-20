يتطلع الأهالي بمحافظة كفر الشيخ لمعرفة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20-3-2024، الموافق العاشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، وخاصةً موعدي أذان الفجر لبدء الصوم، والمغرب للإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 20-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 20-3-2024

وتبدأ مواقيت الصلاة بصلاة الفجر الساعة 4:32 صباحًا، وتنتهي بصلاة العشاء والتراويح في تمام الساعة 7:26 مساءً.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 20-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 20-3-2024، في تمام الساعة 4:32 صباحًا ومعه بداية صوم عاشر أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 20-3-2024

يحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 20-3-2024، في تمام الساعة 12:04 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 20-3-2024

يحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 20-3-2024، في تمام الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 20-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 20-3-2024، في تمام الساعة 6:08 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 20-3-2024

يحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 20-3-2024، في تمام الساعة 7:26 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 20-3-2024

يبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في عاشر أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و56 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.