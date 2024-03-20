يتطلع الأهالي بمحافظة كفر الشيخ، لمعرفة موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 20-3-2024، إيذانا بتناول عاشر إفطار في شهر رمضان المبارك، والذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 13 ساعة و56 دقيقة.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ الأربعاء 20-3-2024

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 20-3-2024، عاشر أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:08 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 13 ساعة و56 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445هـ.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الخميس في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وفق إمساكية رمضان 2024 كالتالي:

السحور: 2:12 صباحاً.

إمساك: 4:12 صباحاً.

الفجر: 04:32 صباحاً.

الشروق: 6:00 صباحاً.

الظهر: 12:04 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:08 مساءً.

العشاء 7:26 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الأربعاء 20-3-2024

ومن المقرر أنّ يبدأ الإفطار اليوم مع أذان المغرب مباشرةً والذي يؤذن له في تمام الساعة 6:08 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ، ليستعد بعدها أهالي كفر الشيخ لأداء صلاة التراويح في الليلة الحادية عشر من شهر رمضان المبارك.