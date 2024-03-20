الولايات المتحدة تحدد موعد إعادة تمويل «الأونروا» بقطاع غزة

صرح مصدران لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن الاتفاق الذي توصل إليه قادة الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض بشأن مشروع قانون ضخم يمول الجيش ووزارة الخارجية ومجموعة من البرامج الحكومية الأخرى سيواصل حظر التمويل الأمريكي للأونروا، الموجودة داخل قطاع غزة حتى مارس 2025، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

إدارة بايدن توقف تمويل الأونروا مؤقتًا

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن في يناير، إنها أوقفت مؤقتًا تمويلًا جديدًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بعد أن اتهم الاحتلال الإسرائيلي 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر الماضي.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا الشهر الماضي يقطع تمويل الوكالة، كجزء من مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يقدم مساعدات لأوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي وتايوان والذي تعثر في مجلس النواب.

ويحاول مؤيدو المساعدات استعادتها، داعين واشنطن إلى دعم هيئة الإغاثة بينما تعمل مجموعات الإغاثة على منع المجاعة في غزة.

حظر تمويل الأونروا لمدة عام

وقال المصدران المطلعان على الاتفاقية، إنه سيتم حظر التمويل لمدة عام، وأنه سيتم مناقشة تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة بعد الإعلان عن التشريع.

ورفض البيت الأبيض وزعماء الكونجرس التعليق على تفاصيل الاتفاقية، حتى يتم إصدار نصوص فواتير الإنفاق.

وبدأت الأمم المتحدة تحقيقا في المزاعم ضد موظفي الأونروا، وفصلت الوكالة بعض الموظفين بعد أن زودتها الاحتلال الإسرائيلي بمعلومات.

وقالت الولايات المتحدة، أكبر مانح للأونروا، التي تقدم من 300 إلى 400 مليون دولار سنويًا، إنها تريد أن ترى نتائج هذا التحقيق والإجراءات التصحيحية المتخذة قبل أن تنظر في استئناف التمويل.