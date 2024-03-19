متحدث فتح: نتنياهو يريد الإبقاء على وجوده بحرب تجويع غزة

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن نتنياهو يريد الإبقاء على وجوده على حساب الدم الفلسطيني، وحرب التجويع وتصفية القضية الفلسطينية، وإطالة عمر الحرب في غزة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «ندفع من دمنا ثمنًا كبيرًا نتيجة هذه التجاذبات الحادثة، ومخطط الاستيطان والتهجير الذي وضع لاستهداف القضية الفلسطينية».

وذكر أن هناك عدوانا موازيا لا يقل ضراوة عما يحدث في غزة والقدس، حيث يوجد 13 شهيدا في السجون الإسرائيلية، وممارسات تعود للعصر الحجري.

وأشار إلى أن مشاريع نتنياهو هدفها تصفية القضية الفلسطينية وتوسيع الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة بشكل يومي ومستمر، وتغيير المعالم والحقائق الزمنية، وبالتالي هذه الحكومة تشكل خطرا كبيرا على المنطقة، ولكن العالم وأمريكا يتعاملون مع الشعب الفلسطيني على أنه أكثر تطرفًا.