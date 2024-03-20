مسؤول أممي يضرب عن الطعام لأجل أطفال غزة.. «يسعى لجذب انتباه العالم»

صرح مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أنه بدأ إضرابًا عن الطعام لدعم الأطفال في غزة، وأفاد بأن أفراد الأمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك هاجموه، ولكن المنظمة نفت هذا الادعاء، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

موظف كبير يُضرب عن الطعام

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة بإن المسؤول سقط أثناء تصديه بالقوة لمحاولة إخراجه من المبنى، بعد رفضه الانصياع لطلب التظاهر هناك.

وبدأ برونو دونات، الذي يعمل كموظف كبير في الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ويبلغ من العمر 54 عامًا ويحمل الجنسية الأمريكية والموريشية، إضرابًا عن الطعام في الأول من مارس تضامنًا مع أطفال غزة.

وأوقف برونو دونات إضرابه عن الطعام يوم الثلاثاء، حيث أعلن أنه شعر بآلام وتقيؤ بعد الحادث.

وصرح بأنه تم منعه من دخول المبنى عندما حاول زيارة زميله في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين.

إصابة دونات في مؤخرة رأسه

وأبلغ برونو دونات لوكالة «رويترز» قائلاً: «تم سحبي خارج المبنى.. وهناك، قام رجل الأمن بإسقاطي أرضًا واصطدم رأسي بالرصيف».

وأفاد بأن الحادث تسبب في نزيف، وعرض على وكالة «رويترز» صورة لإصابة في مؤخرة رأسه، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى.

وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن الأمن طلب من برونو دونات مرارًا مغادرة المبنى، وأكد أنه رفض ذلك حتى وقت إغلاق المبنى.

ويسعى دونات، لجذب انتباه العالم إلى الآلاف من الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة خلال العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، التي جاءت رداً على هجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر.

وطالب أيضًا بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بما في ذلك الأطفال.