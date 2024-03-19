الأمم المتحدة تحذر من نهاية العالم بسبب تلوث المناخ.. ما القصة؟

كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، عن أن العالم مهدد بالانهيار الفترة المقبلة، نتيجة لعدة أسباب خطيرة، أبرزها أن مؤشرات تغير المناخ بلغت مستويات مرتفعة بطريقة غير مبشرة منذ عام 2023، ما أدى إلى تعرض الكرة الأرضية للخطر، موضحا أنه يجب اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الوضع في أقصر مدة ممكنة.

المنظمة العالمية للأرصاد: العالم على حافة الهاوية

ونشرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تقريرا بشأن المناخ العالمي، يشير إلى أن الأرض مهددة بالانهيار في أي وقت، ويرجع ذلك إلى انتشار التلوث بالوقود الأحفوري، إذ أحدث فوضى مناخية غير عادية وفقا لما ذكره موقع «un news».

فيما أوضحت الأمم المتحدة، أن الأعوام الماضية كانت درجة الحرارة مرتفعة بشكل كبير، ما أدى إلى حدوث ذوبان في الجليد، وحذرت الجهات المسؤولة بضرورة الاهتمام بالأمر في أسرع الطرق.

وفي هذا السياق، ذكرت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو، بشأن الأزمة المناخية العالمية، أن مشكلة المناخ لا تتوقف على درجات الحرارة فقط، وإنما ذوبان الأنهر الجليدية وفقدان الطوف الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، يثير القلق بشكل أكبر أيضًا، مضيفة أن هذا الأمر يجب أن يكون طلقة تحذيرية لإحداث تغيير.