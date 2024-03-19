الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن حجم القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة، إلى جانب الطريقة التي تواصل بها الأعمال العدائية، قد يرقى إلى مستوى استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وهو ما يعد جريمة حرب.

إسرائيل ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان

وقال تورك عبر المتحدث باسمه جيريمي لورانس، واصفًا ما حدث أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم تلك المساعدة واصفًا الأزمة باعتبارها من صنع الإنسان ويمكن الوقاية منها، حسبما نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وتابع «يجب على الجميع، وخاصة أصحاب النفوذ، أن يصروا على أن تعمل إسرائيل على تسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية اللازمة لإنهاء المجاعة وتجنب جميع مخاطر المجاعة».

مسألة تدفق المساعدات إلى غزة نقطة خلاف رئيسية بين إدارة بايدن ونتنياهو

أصبحت مسألة تدفق المساعدات إلى غزة نقطة خلاف رئيسية بين إدارة بايدن ونتنياهو، حيث تعمل الولايات المتحدة ودول أخرى تقوم بإسقاط المساعدات جواً إلى غزة والعمل على فتح طريق بحري من قبرص.

ومع ذلك، يقول المسؤولون والخبراء إن الطرق البرية المؤدية إلى غزة، التي تسيطر عليها إسرائيل، تظل الطريقة الأكثر فاعلية لتوصيل المساعدات للفلسطينيين المحاصرين بسبب أشهر من الصراع المدمر.

وفي تكرار للأمم المتحدة، أرسلت منظمة أوكسفام أمريكا وبعض المنظمات الحقوقية الأخرى مذكرة تتضمن تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية المزعومة للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك عرقلة المساعدات إلى إدارة بايدن تدعو إلى تعليق إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.