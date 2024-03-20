تحذير من «الشاي الفتلة».. ما الموعد الأفضل لتناوله في رمضان؟

الشاي هو المشروب الأكثر شعبية في مصر، يتناوله المصريون في البيت والمقاهي والزيارات العائلية وفي أي مكان يذهبون إليه، لكن هناك أخطاء يقع فيها محبو المشروب الساخن أثناء تناوله، مما يؤثر على المعدة ويسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، ولتفادي الأضرار الناجمة عن احتساء الشاي يجب اتباع مجموعة من الضوابط الصحية، نوضحها في هذا التقرير.

الطريقة الصحيحة لتناول الشاي

يرتفع معدل استهلاك الشاي لدى الكثير من الناس خاصةً الشباب، لما له من فوائد صحية مضادة للالتهابات والأكسدة، وفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «FAO»، وللاستفادة من التأثيرات الصحية للشاي يجب الاهتمام بجودة التحضير، وذلك يتمثل في التالي:

غلي الشاي في غلاية كهربائية تتيح ضبط درجة الحرارة المناسبة، لعدم التأثير على جزيئات الشاي عند نضجه.

الابتعاد عن شرب أكياس الشاي في الماء الساخن لوجود مادة الإبيكلوروهدرين الكيميائية التي تعبتر مادة مسرطنة، ومن الأفضل تناول «السايب».

شرب الشاي بمعدل كوب إلى اثنين في اليوم.

التوقيت الصحيح لشرب الشاي

يجب التأكد من درجة حرارة الماء وتركه بعد الغليان من 2-3 دقائق للحصول على الفوائد الكاملة وضمان نضجه، وهو ما أوضحه محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدًا عدم ترك كيس الشاي في الكوب أثناء الشرب ظنًا منه أن ذلك يجعله أقوى، فبمجرد البدء في تناوله يجب إزالة الكيس إذا كان معبأ.

وأضاف أنه في شهر رمضان يمنع تناوله مباشرةً بعد الإفطار، ولكن من الممكن بعد ساعتين أو قبل السحور بساعتين، وفي الأيام العادية يمنع تناوله أيضًا بعد الطعام مباشرةً بسبب محتوى الكافيين الموجود في الشاي الذي قد يؤثر على الجهاز الهضمي، وذلك من أجل الهضم السليم والاستفادة من العناصر الغذائية.