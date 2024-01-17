ماذا يحدث لجسمك عن شرب الشاي على معدة فارغة؟.. أضرار لن تتخيلها

شرب الشاي على معدة فارغة، من الأمور التي تشغل بال عدد كبير من محبي تناول الشاي في مختلف الأوقات على مدار اليوم، ونرصد لكم خلال التقرير التالي، مدى تأثيره الصحي على الجسم.

شرب الشاي على معدة فارغة

أكد الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، أن شرب الشاي على معدة فارغة، يعد من العادات الخاطئة التي يتبعها البعض، لأنها تتسبب في الشعور بحرقان في المعدة؛ نتيجة إفراز الحامض.

ويتسبب تكرار شرب الشاي على معدة فارغة في التهاب جدران المعدة وزيادة تهيجها، وفقا لما ذكره «الحوفي» خلال حديثه لـ«الوطن»: «يجب عدم الإفراط في تناوله بهذه الطريقة لتجنب مخاطره، وعند تناوله بهذه الطريقة، يكون ممزوجًا باللبن، حتى يقلل من تأثيره الضار، فالكافيين الموجود في الشاي يعمل على زيادة سرعة ضربات القلب، الذي يصاحبه شعور الشخص بالنهجان والتعب».

أضرار أخرى لتناول الشاي

تناول الشاي الأحمر بعد الأكل مباشرة، يتسبب في تقليل امتصاص الحديد، الموجود في الكثير من الأطعمة وعلى رأسها اللحوم، إذ يعمل على التقليل من فوائدها.

قد يتسبب الشاي في حال الإفراط في تناوله في الإصابة بالإنيميا، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم والضعف العام، لذا ينصح بعدم الإكثار منه.