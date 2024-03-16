ماذا يحدث للجسم عند شرب الشاي والقهوة بعد الإفطار مباشرة؟

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرًا رسميًا بشأن ماذا يحدث للجسم في حال الحصول على الكافيين من مشروبات مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية بعد الإفطار مباشرة، وذل في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على صحة الجسم.

ماذا يحدث للجسم في حال شرب الشاي والقهوة بعد الإفطار مباشرة؟

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقريرها الذي عممته على مديريات الشؤون الصحية: في حال تناول هذه المشروبات بعد الإفطار يؤدي ذلك الى الإصابة بكثرة التبول، وبالتالي الإصابة بالجفاف، لافتة إلى أنه في حال الإصابة بالجفاف سيعمل ذلك على الإصابة بالعطش في صوم اليوم التالي.

أضرار ومضاعفات على أجهزة الجسم

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة البعد عن تناول الكافيين خلال الصيام تجنبًا لأي أضرار أو مضاعفات على أجهزة الجسم، لافتة إلى أنه يمكن الاعتماد على الفاكهة لضمان صيام صحي وآمن واتباع نظام غذائي صحي وسليم خلال الشهر الكريم.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105، الخاص بتلقي كافة الاستفسارات والرد عليها بشكل مباشر والعمل على تقديم الخدمة الطبية الكاملة للمواطنين.