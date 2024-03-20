مجدي صابر: كتبت مسلسل أين قلبي لإنصاف المرأة.. ونال إعجاب يسرا من أول مرة

كشف المؤلف والسيناريست مجدى صابر عن كواليس كتابته لمسلسل «أين قلبي»، موضحًا أنَّ المسلسل من أجمل الأعمال التي كتبها، ومن الأعمال اللي عايشة لغاية النهاردة، وكل ما يتعرض الناس بتشوفه كأنها بتشوفه لأول مرة، وهذه هي الأعمال الدرامية الحقيقية».

وأضاف «صابر» خلال لقائه ببرنامج «ملوك الدراما» المذاع على «تليفزيون الوطن»، مع الناقد الفني محمد مسعود، قائلًا «فيه أعمال بتعيش لأنها تتحدث عن الناس الحقيقيين وعن المجتمع الحقيقي والمشاكل الحقيقية، مسلسل أين قلبي تم عرضه 2002، وقبل هذا العام كان هناك أكثر من فيلم مصري ظهرت فيه المرأة المصرية بشكل ليس جميل بشكل مخالف للحقيقة، وهي حالات شاذة لا تصل حتى لنسبة 1 في المليون، ومن هنا قررت كتابة مسلسل ينصف المرأة المصرية غيرًة على المرأة المصرية، وغيرة على بنت بلدي».

واستكمل: «أدرك جيدا أن المرأة المصرية عظيمة، وحتى أمنحها حقها وأقدم الصورة الحقيقية لها، التقيت يسرا قبل تصوير المسلسل، وأخبرتني أن المسلسل يحتاج أحداثًا ثقيلة، فقلت لها أن جمال هذا المسلسل في نعومته، في رؤية أسرة مصرية حقيقية، وليس أحداثا ثقيلة، قالتلي اكتب وخليني أقرأ، وحينما انتهيت، أخبرتني أن المسلسل يشعرها بأنه يتحدث عن ناس تعرفهم، ومن هنا كان حماسها الشديد لتقديم العمل».