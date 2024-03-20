السر وراء كتابة مسلسل أين قلبي بعد مرور 22 عاما على عرضه

وجبة درامية اجتماعية تعكس الأجواء الأسرية الدافئة، قدمها المؤلف والسيناريست مجدي صابر عبر مسلسل أين قلبي، الذي لا يزال عالقا في الأذهان، بعد مرور نحو 22 عاما على عرضه.

طل السيناريست مجدي صابر ضيفا على برنامج ملوك الدراما من تقديم الناقد الفني محمد مسعود، ليكشف سر كتابته لهذا المسلسل قائلا: «حبيت أنصف الست المصرية وأظهر دورها الحقيقي في المجتمع، واللي هي صاحبة دور كبير فيه باعتبارها نصف المجتمع».

مسلسل أين قلبي

«المرأة المصرية عظيمة وأنا كتبت المسلسل ده لأعطيها جزء من حقوقها، فهي الأم والأخت والابنة وكل شيء في ذلك المجتمع، ومعظم الأعمال في الوقت ده كانت تقدم نماذج لا تمثل واحد في المائة من المرأة المصرية، مثل الراقصة أو دور الخائنة، ولهذا السبب حبيت اكتب مسلسل يبين الدور الحقيقي للمرأة» وفقا للسيناريست مجدي صابر.

يسرا كانت اختيارا موفقا لأداء الدور من المخرج مجدي أبو عميرة، وكان ذلك الظهور الأول لأبرز نجمتين في الجيل الحالي منة شلبي ومي عز الدين، إلى جانب ظهور صاحبة الطلة المميزة وخفة الظل المعتادة، خيرية أحمد في دور زوجة حسن حسني الشريرة، وكان ذلك نتاج اختيار المخرج مجدي أبو عميرة لها.

قصة مسلسل أين قلبي

تدور قصة مسلسل أين قلبي حول «فاتن» التي جسدت شخصيتها النجمة يسرا، وهي امرأة بسيطة تعمل في الحي، تتولى مسئولية تربية ابنيها في سن المراهقة بعد وفاة زوجها، تواجه الكثير من الصعاب في بيئة عملها مثل تعرضها للرشوة وغيرها من المصادفات، التي تحاول الابتعاد عنها تماما للحفاظ على وظيفتها.

مسلسل أين قلبي بطولة يسرا، حسن حسني، محمود قابيل، عبلة كامل، منة شلبي، مي عز الدين، وغيرها من نجوم العمل.